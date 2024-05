Si parte subito da una domanda molto personale, che riguarda Marisol e Petit. I due si sono conosciuti e innamorati nella scuola, così alla ballerina viene chiesto cosa ha pensato la prima volta che l'ha visto. "La prima volta che l'ho visto è stato in hotel. Poi l'ho rivisto ai casting e ho pensato 'forse era anche in hotel', nessun pensiero particolare", ammette Marisol. "Diciamo che abbiamo iniziato a conoscerci qua dentro. Abbiamo parlato la prima volta qui e al primo impatto ho pensato che eri simpatico, mi facevi tanto ridere". Lui la guardo soddisfatto, felice che la sua simpatia sia riuscita a fare breccia nel suo cuore.

Ad "Amici 2023" Holden elenca i difetti di tutti

La seconda domanda è per Holden, che deve elencare un pregio e un difetto dei suoi compagni. "Io faccio fatica a dire i pregi", scherza il cantante. "Dustin è un ottimo ballerino, un difetto mi dicono che sono i piedi. Di Petit mi piace che prende la vita in modo semplice, Marisol è un'ottima persona, di Mida apprezzo la determinazione. Saretta, tu sei una delle più piccole e per l'età che hai sei maturata tantissimo. Il tuo pregio è l'evoluzione che hai avuto all'interno di questo programma".