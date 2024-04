"Amici 2023", Sarah e Lil Jolie al ballottaggio ma Michele Bravi non vota: "Voglio risentirle"

"È una sfida molto intensa, trovo entrambe molto solide" aveva detto Michele Bravi durante la sfida del ballottaggio finale tra le due cantanti di "Amici 2023", Sarah (allieva di Lorella Cuccarini) e Lil Jolie (allieva di Anna Pettinelli) nella quarta puntata del serale. Il giudice che aveva chiesto ancora una canzone alle due sfidanti si è astenuto dal votare e ha messo le due colleghe davanti a una scelta: risentirle la settimana prossima sulle canzoni che ha scelto per loro o farsi bastare il voto numerico di Giuseppe e Malgioglio.

Tornate in casetta, Sarah e Lil Jolie sono state richiamate in studio dai produttori. Ad attenderle di nuovo sul palco i tre giudici e Maria De Filippi. "Quando voi la sera, al ballottaggio finale, vedete i giudici con l'iPad in realtà loro danno dei voti che vengono sommati e chi ha più voti vince. In questo caso è successo che ha votato Giuseppe, dando il voto sia a Sarah che a Lil Jolie e così anche Malgioglio, mentre Michele si è fermato" ha detto la conduttrice.

"Il ruolo del giudice per me è un ruolo da prendere seriamente perché so che vuol dire stare dall'altra parte e so che peso ha per voi questa occasione. In questo caso io mi trovo a giudicare due persone che hanno talento ma che sono acerbe e non riesco a preferire l'una all'altra. Per questo mi è venuta in mente questa cosa: Giuseppe e Cristiano hanno votato quindi un voto numerico c'è, se volete il giudizio subito credo siano sufficienti i loro ma se volete anche il mio voto allora vorrei risentirvi la settimana prossima su due pezzi che ho scelto. Non vi sentite in obbligo" ha spiegato Michele Bravi. "Io credo che se siamo qua entrambe è perché abbiamo ricevuto il giudizio di tutti e tre, quindi lasciare il giudizio solo a due di tre non lo trovo giusto" ha risposto Sarah accettando, insieme a Lil Jolie, la proposta di Michele.

Dopo aver preso la loro decisione, il giudice annuncia il titolo del brano scelto per ognuna. "Cercami" di Renato Zero per Lil Jolie, "Per un'ora d'amore" di Matia Bazar per Sarah. Le due concorrenti hanno una settimana per preparare i due pezzi e presentarli al giudice al prossimo serale.