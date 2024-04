"Amici 2023", Anna Pettinelli cade durante il guanto di sfida tra prof

Momenti di apprensione nel quarto serale di "Amici 2023": Anna Pettinelli cade durante il guanto di sfida tra i prof, appuntamento che si rinnova ormai di puntata in puntata. Dedicato questa volta ai "miti della musica e dello spettacolo", Lorella Cuccarini e Emanuel Lo hanno portato in scena un omaggio a due leggende come Raffaella Carrà e Michael Jackson, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno nuovamente regalato spettacolo portando la maestra di ballo se stessa, mentre il prof di canto si è ispirato ai "CuccaLo", in particolare a Emanuel Lo.

All'annuncio di Maria De Filippi su Anna Pettinelli, che ha portato Tina Turner, e Raimondo Todaro, Elvis Presley, Malgioglio ha risposto: "Mi vuoi far morire stasera Maria!", mentre Zerbi ha commentato: "Ci vuole coraggio". Un coraggio che la prof di canto ha avuto "cadendo quasi due volte per colpa di un paio di prese" e lasciando tutti con il fiato sospeso. "Raimondo ma stai esagerando! La butti con troppa forza", ha detto Maria a fine esibizione. "Ma cosa abbiamo visto stasera Maria?" ha aggiunto Zerbi in tono ironico. Per fortuna nulla di grave e a vincere il guanto di sfida sono proprio i "PettiTodo".