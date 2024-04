Gaia è una "Dea saffica" che canta tutte le sfumature della donna

Scritto da Gaia stessa e prodotto da Bias, è un brano che nasce per celebrare le donne: il titolo, infatti, è un’ode all’universo femminile e, con un sound forte e tagliente dalle melodie ipnotiche, vuole raccontare tutti gli opposti che coesistono nella donna, esaltata dalla cantautrice in quanto creatura poeticamente contrastante e, inevitabilmente, perfetta così.

Tgcom24

"Dea saffica" è il manifesto di Gaia per mettere in risalto i valori della donna come l’amore, la sorellanza, la rabbia, la fertilità e il piacere. La femminilità è anche creatività e capacità di rinascere attraverso l’apertura a ciò che l’Universo offre. "Se ti apri all’Universo, Lei ti risponde": è questo il messaggio che Gaia vuole trasmettere, sottolineando l’attitudine unica della donna propensa a custodire, curare e cambiare, ma senza mai giudicare il prossimo.

Insieme al singolo è stato pubblicato anche il video ufficiale, nel quale tramite un’estetica spontanea e al contempo ricercata, viene sviscerato attraverso le immagini il significato e il messaggio di "Dea saffica". Gaia guida lo spettatore in un mondo in cui sorellanza, rituali e connessione con la natura regnano sovrani. Circondata da sette ninfe, la cantautrice vuole mandare un messaggio forte e attuale: l’unione tra donne rende invincibili e la capacità di essere resilienti, racchiudere in sé forza e fragilità allo stesso tempo è proprio ciò che le rende uniche.

Ufficio stampa

Per Gaia una nuova tappa della carriera che arriva dopo il successo di "Tokyo", culminato con il 1° posto in radio della classifica Earone. Durante la serata cover della 74º Edizione del Festival di Sanremo, inoltre, la cantautrice si è esibita in una performance all’insegna dell’empowering femminile al fianco di BigMama, Sissi e La Niña sulle note di "Lady Marmalade". Quest’autunno ha portato on stage alcuni dei suoi brani più iconici nell’opening act del tour nei palasport di Elodie, oltre ad aver ricoperto il ruolo di doppiatrice in “Wish”, il lungometraggio di Natale di casa Disney, mostrando nuovamente un lato inedito di sè.