Chi è Alex, il figlio segreto di Pippo Baudo: "Molti lo sapevano tranne me, lo scoprii a 31 anni"

Per 31 anni Alex Baudo ha creduto che Tullio Formosa fosse suo padre. Poi, nell'estate del 1993, una rivelazione improvvisa ha cambiato completamente la sua vita: l'uomo che lo aveva cresciuto non era il suo padre biologico e a metterlo al mondo era stato Pippo Baudo. Una verità che Alessandro, detto Alex, musicista e cantante, ha deciso di raccontare nel libro Papà, un amico di famiglia, ripercorrendo la scoperta della sua paternità, il rapporto con i genitori e gli anni difficili che seguirono. È quanto ha spiegato in un'intervista al Corriere della Sera.