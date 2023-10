Alessandro Basciano contro Sophie Codegoni: "Infangandomi, non ha tutelato nostra figlia"

Il dj torna a "Verissimo" per rispondere alle accuse dell'ex fidanzata: "Non l'ho mai picchiata"

"Certe sue parole sono state eccessive. Mi ha infangato, dimenticandosi che sono comunque il padre di sua figlia: nel bene o nel male il nostro legame durerà per sempre". Dopo Sophie Codegoni, anche Alessandro Basciano torna a "Verissimo" per raccontare la propria verità sulla rottura con l'ex fidanzata.

Intervistato da Silvia Toffanin, il dj nega non solo il tradimento con Luzma Cabello, ex tentatrice della versione spagnola di "Temptation Island", ma anche di aver mai alzato le mani nei confronti dell'influencer.

"A Mykonos c'è stata una lite con il mio manager dopo una serata, ma per questioni lavorative, non perché lui aveva accompagnato Sophie in camera", spiega Basciano, a proposito dell'episodio raccontato dall'ex. "Tra me e lui, è vero, sono volati schiaffi, ma solo tra di noi. Lei si è messa in mezzo ed è stata allontanata".