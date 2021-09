Al via "Panchinari": su Mediaset Infinity il lato pop della Champions con Francesco Oppini e Fjona Cakalli

Dal 15 settembre alle 20:45, ogni mercoledì in cui va in onda la Champions League, in live streaming su Mediaset Infinity (sito, app e Smart TV abilitate) arriva "Panchinari".



Il nuovo programma, realizzato da Mediaset Infinity in collaborazione con Studio71 Italia, racconta il lato pop della Champions League, lo sport in campo visto dalla panchina. A condurre: Fjona Cakalli e Francesco Oppini.



Con un occhio sempre ai risultati delle partite in diretta su Mediaset Infinity, i due conduttori affronteranno il lato più pop dello sport, in compagnia di tanti ospiti, provenienti anche dal mondo dello spettacolo e della musica, lanceranno sfide e prepareranno giochi in studio e con il pubblico a casa. Gli utenti potranno interagire in diretta attraverso l’hashtag #Panchinari.



Appuntamento tutti i mercoledì di Champions, a partire dalle 20:45, in streaming su Mediaset Infinity.

I conduttori di Panchinari: Francesco Oppini e Fjona Cakalli



Francesco Oppini: classe 1982, appassionato di automobili e calcio, fin da piccolo riesce a trasformare le sue due più grandi passioni in mestieri veri e propri. Opera nel settore automotive dal 2003. Per quanto riguarda il calcio, è opinionista sportivo di Tiki Taka e telecronista da più di 5 anni delle partite della sua squadra del cuore, la Juventus, nella trasmissione Diretta Stadio sulla rete 7 Gold. È stato un concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip.



Fjona Cakalli: blogger, presentatrice, tech influencer, YouTube creator e imprenditrice digitale. Nata a Tirana, in Albania, nel 1987, e cresciuta in Italia, nel 2011 ha creato Games Princess, il primo sito italiano dedicato ai videogiochi gestito esclusivamente da ragazze. Nell’agosto 2013 ha dato vita al sito TechPrincess.it per avvicinare le persone al mondo della tecnologia spiegandola con termini semplici. Ha aperto anche il canale YouTube Driving Fjona, in cui parla di auto in modo leggero e divertente. Ha condotto la eSerie A TIM | eFootball PES 2021, il primo campionato di esport di Lega Serie A.