Al "Grande Fratello Vip" scintille tra Elisabetta e Dayane 

Al " Grande Fratello Vip " è finita la pace armata tra Dayane ed Elisabetta. Ad accendere la miccia una banale discussione sulla temperatura da mantenere nella Casa, che sfocia però ben presto in uno scontro durissimo."Soffro di allergie e mi si secca la gola, ho bisogno dell’aria condizionata, mi è stato detto che sei tu che hai freddo”, le dice a muso duro la modella.

L'aria condizionata diventa quindi il pretesto per scoperchiare il vaso di Pandora e tirare fuori vecchie storie mai risolte tra le due. "Ho bisogno dell'aria condizionata. So che vai nel confessionale di notte a chiedere l'aria calda", le dice Dayane. "Non è vero, hai detto una cosa sbagliata. Inoltre stanotte te ne sei andata sbattendo la porta e hai svegliato tutti", ribatte la showgirl.

Una volta in giardino Elisabetta continua il suo sfogo: “Mi ha accusata di essere stata io a chiedere al Gf di spegnere l’aria condizionata, quando sono due mesi che non faccio queste richieste. È una grande maleducata e incoerente. E' veramente ridicola”. La Gregoraci trova l'appoggio di Oppini, che confessa: "Ho chiesto io di spegnerla perché c'era troppo freddo in camera". "Dice che sei stata tu perché ce l'ha con te, ormai l'abbiamo capito tutti".



TI POTREBBE INTERESSARE: