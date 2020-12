"Grande Fratello Vip", Tommaso provoca Selvaggia: "Con Pierpaolo dove andresti...?"

Da video

Nella Casa del "Grande Fratello Vip" Tommaso si diverte a provocare Selvaggia. Mentre la Gregoraci è lontana e non può sentire, l'influencer chiede alla Roma dove porterebbe a mangiare Pierpaolo Pretelli e come si vestirebbe. Le risposte non si fanno attendere: "In un ristorante di carne, mi vestirei totalmente di nero e di pizzo, molto elegante".