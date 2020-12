Al "Grande Fratello Vip" Malgioglio invita Tommaso nel suo guardaroba

Nella Casa del "Grande Fratello Vip" Cristiano, preoccupato per il disordine nella sua stanza, chiede aiuto a Tommaso per riordinare il suo armadio. Il cantante accoglie il giovane coinquilino nella sua suite tropicale che stupito esclama: "Ma è meraviglioso qua, stai sistemato benissimo". Mentre porge all'altro alcune pashmine, Malgioglio spiega la sua richiesta: "Amore meno male che sei venuto tu ad aiutarmi". In effetti il suo guardaroba sembra interminabile...