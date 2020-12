"Grande Fratello Vip", duro scontro tra la Gregoraci e Rosalinda

Nella Casa del "Grande Fratello Vip" le liti non si placano. Neanche l'arrivo di Cristiano Maagioglio è riuscito a sedarle. Elisabetta e Rosalinda si affrontano a muso duro, faccia a faccia. Alla Gregoraci non va giù che l'attrice abbia preso le difese di Giulia Salemi e glielo dice senza mezzi termini. La risposta non si fa attendere: "Non accetti di essere messa in discussione, vuoi sentirti dire che va sempre tutto bene".