Chiara non è una fashion victim e preferisce andare a trovare capi particolari nei mercatini vintage o riciclare abiti usati: "A differenza delle mie coetanee preferisco non comprare i vestiti, preferisco averli di seconda mano. Alcuni dicono che non mi valorizzo, ma io mi amo così. Non cambio e non cambierò mai". "Sono una ragazza indipendente e dicono che sono una contraddizione", aggiunge. "E' vero sono un po' incoerente, a volte insicura... ma non sono mica scema". Sul rapporto con gli uomini svela: "Posso dire di essere stata innamorata solo una volta. In ogni storia mi sono ritrovata a essere sempre quella più presa tra i due: sono proprio una sottona. Mi piacciono le persone positive, gli uomini sicuri di sé e con degli obiettivi nella vita. E che sappiano anche tenermi un po' sulle spine..."