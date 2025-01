"Uomini e Donne", Gianmarco Steri è ufficialmente il nuovo tronista

Maria De Filippi annuncia in studio di voler mostrare un piccolo filmato. Nella clip Gianmarco Steri si trova in camerino ed è abbattuto e sconsolato perché Martina De Ioannon l'ha eliminato. In mano, però, tiene un bigliettino che gli è stato consegnato dalla conduttrice di "Uomini e Donne". "Ho letto quello che mi hai scritto- recita il foglietto-. Grazie, se vuoi ti consiglio anche nei prossimi giorni. Se vuoi sederti sul trono, un bacio Maria". "Sì, allora. Continuiamo a seguire i tuoi consigli", risponde l'ex corteggiatore. A questo punto, Gianmarco entra nello studio accolto da un boato del pubblico. "Se devo essere sincero non mi aspettavo la non scelta, sono stato un po' male in camerino e ho pianto un po'", racconta il nuovo tronista. "Devi pensare a quello che ho detto anche a lei: non hai rotto un fidanzamento, hai rotto una conoscenza. Quindi ridimensioniamo", lo consola Maria De Filippi. "Assolutamente, poi nella vita si va avanti in qualsiasi cosa", replica Gianmarco. E aggiunge: "Non mi sarei mai aspettato di poter fare il tronista. Penso che sarò in un disagio ancora più grande qui, però sono contento perché avrò l'opportunità di conoscere altre persone e staremo a vedere". Riuscirà il nuovo tronista a trovare l'amore della sua vita?