Durante l'esterna Giamarco Meo sceglie di far conoscere a Francesca Sorrentino sua sorella perché la ritiene una delle persone più importanti della sua vita. Nello studio di "Uomini e Donne", dopo che è stata mostrata la clip, il corteggiatore è felice di come è andato questo incontro. La tronista, però, ha qualche appunto da fargli. "Io sono stata bene. Ormai nelle esterne che stiamo facendo stiamo sempre meglio e quando devo andare fuori con lui, sono contenta perché so che stiamo bene", esordisce Francesca. E aggiunge: "Però ti dico la verità: mi ha fatto piacere tutto e sono contenta di aver conosciuto tua sorella perché so quanto è importante per te, ma non ho capito come mai non è scattato il bacio. Ho percepito come se tu non volessi. Me lo aspettavo perché sono 4 mesi che ci conosciamo". "Mi piaci, come ho sempre detto, mi piaci ancora di più dell'inizio e ti vorrei baciare sempre. È stata una scelta razionale perché, visti i precedenti, ci voglio andare con i piedi di piombo. Do un peso importante a questo gesto, per poi non rimanerci male come è già successo", replica il corteggiatore. "Avevi paura che lei baciasse Gianluca?", interviene la conduttrice Maria De Filippi. "Sì", risponde in maniera convinta Gianmarco. "Mi piacerebbe di più che ti facessi trasportare di più dalle emozioni. In quel momento, se tu mi avessi baciata, ci sarei stata e ci sono rimasta male che tu non l'abbia fatto. Mi piacerebbe che tu ti lasciassi andare", spiega la tronista. "Questa è la mia motivazione", conclude il corteggiatore.