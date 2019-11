A "Live - Non è la d'Urso" Vittorio Feltri e Vittorio Sgarbi insieme contro tutti

Decimo appuntamento, lunedì in prima serata su Canale 5, con "Live - Non è la d'Urso", il programma di VideoNews condotto da Barbara d’Urso. Come sempre saranno tanti gli ospiti e le interviste esclusive. In collegamento da Hong Kong ci sarà Heather Parisi, per la prima volta in tv con il marito Umberto Maria Anzolin e i loro due gemelli. Vittorio Feltri e Vittorio Sgarbi saranno protagonisti insieme della sfida alle cinque sfere.