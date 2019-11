Giovanni Ciacci: "Dalla d'Urso a Lady D, le mie favole arcobaleno"

In tv è abituato a dare giudizi, spesso molto severi, sui look. Ma è anche opinionista di punta di “Live non è la d'Urso” dove ha anche ballato nei panni di Frozen. Gioavani Ciacci accetta una nuova sfida, quelle di raccontare delle favole, per bambini e adulti. “Favole Arcobaleno” (Vallardi Editore): “Di tutti i colori che raccontano l'amore della libertà e la libertà dell'amore”, spiega a Tgcom24.

"Dopo tre libri sulla moda e il mio primo romanzo ma hanno chiesto un libro sulla moda dei bambini – racconta - Io ho proposto invece delle favole. Sulla vita dei personaggi che hanno segnato la libertà di pensiero e anche sessuale, persone che magari non pensavano di essere così libere”.



Il tutto romanzato in chiave fiabesca: da Lady D ad Alberto Arbasino, da Barbara d'Urso ad Amanda Lear: “Mi sono molto divertito con Pier Paolo Pasolini, pensavo che fosse la favola più difficile e invece mentre scrivevo è arrivata da sola. Non era facile da raccontare, così me lo sono immaginato da piccolo, nel suo paesino... è stato molto bello”. Ci sono anche personaggi come Maria Callas: “Che inconsapevolmente è stata una paladina dei diritti della libertà”.



Un personaggio rimasto fuori? “Alcuni non hanno dato l'autorizzazione, mi è spiaciuto molto per Raffaella Carrà, l'ok è arrivato quando il libro era già in stampa”. Ciacci ha un progetto, vorrebbe che diventasse una sorta di audio.-fiaba: “Mi piacerebbe che le leggesse ad esempio Barbara d'Urso che tutti i giorni da anni combatte per i diritti degli omosessuali”.



La favola della vita? “Sono toscano, quindi Pinocchio, ma il mio sogno da bimbo era di essere la bella addormentata, ancora sto aspettando il principe azzurro”.