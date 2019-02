Giovanni Ciacci sui look di Sanremo: “Il Festival con i peggiori vestiti di sempre”

I conduttori massacrati, quasi tutti insufficienti, si salvano in pochissimi. Sono questi i pensieri di Giovanni Ciacci sui look esibiti durante il Festival di Sanremo, che non approva in particolar modo gli abiti indossati durante la kermesse dell’Ariston da Virginia Raffaele, Claudio Baglioni e Claudio Bisio.



Per quanto riguarda l’unica presenza femminile nel trio l’esperto di moda non ha dubbi: “Ha sbagliato il vestito della prima serata, era un riciclo di un vestito indossato da Nicole Kidman. Tutti sanno che da conduttore il Festival lo vinci la prima sera e lei ha toppato”.



Per quanto riguarda Baglioni, commenta così due abiti, uno total white e l’altro dall’aspetto luccicante: “Mi dispiace per Claudio ma qui sembra Star Trek da una parte e il gelataio dall’altra”.



Non va meglio a Bisio: “Le sue giacche sarebbero andate bene solo per foderare qualche vecchia poltrona”. Per il costumista tra le poche a salvarsi Anna Tatangelo e Loredana Bertè.