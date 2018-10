30 ottobre 2018 12:00 Giovanni Ciacci: "Vi racconto la scandalosa vita di Gio Stajano, che è anche la mia..." A Tgcom24 presenta il suo nuovo libro e primo romanzo "La contessa"

Un po' leggenda, un po' realtà. Quella di Gio Stajano è stata sicuramente una "vita scandalosa", come racconta Giovanni Ciacci nel suo primo romanzo edito da Salani "La contessa". Un personaggio controverso, che ha fatto della libertà la sua bandiera. Nipote del gerarca fascista Achille Starace, è stato trans, suora e ispirato alcune icone della Dolce Vita. "Questo è un romanzo, non è una biografia. Non si sa dove finisce Stajano e dove comincia Ciacci. Alcune cose le ho fatte io altre lui", racconta l'autore a Tgcom24.

Ha vissuto la sua vita scandalosamente per rendere pubblica la sua libertà. E' grazie a lui se adesso si possono fare determinate cose... Giovanni, perché Gio Stajano?

Da tanti anni volevo fare un libro su Gio, perché secondo me è un personaggio che ha portato alla libertà, se oggi due persone dello stesso sesso possono baciarsi per strada e sposarsi, è grazie a Stajano. Importante quindi per il movimento Lgbt...

Ripeto. E' grazie a lui se adesso si possono fare determinate cose. Ha lottato in tempi in cui era vietato tutto. Amava provocare come te...

La voglia di scrivere un libro mi è venuta proprio durante 'Ballando con le stelle'. Provocava l'opinione pubblica, così mi sono ispirato a lui... Cosa ti piace di più di questo personaggio così controverso?

Che non aveva riferimenti politici, era fuori dagli schemi. Pur essendo cresciuto in una famiglia di destra non si è mai schierato da nessuna parte. Ha vissuto la sua vita scandalosamente per rendere pubblica la sua libertà. E' stato il primo gay dichiarato d'Italia, è stata la prima trans operata, la prima che ha fatto riviste porno.