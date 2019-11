Taylor Mega ubriaca in tv, "Striscia" mostra il fuorionda

Il collegamento di Taylor Mega a "Live - Non è la d'Urso" aveva suscitato perplessità in studio. La prima ad accorgersi che qualcosa non andava era stata proprio Barbara, che senza troppi giri di parole aveva chiesto all'influencer se avesse bevuto prima della diretta. Ora i sospetti hanno trovato conferma in un fuorionda mostrato da "Striscia la Notizia", in cui Taylor ammette di aver bevuto ben quattro bicchieri di vodka.