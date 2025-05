Al via "105 Summer Festival", cinque appuntamenti live con le star della musica

"Siamo orgogliosi e felici di ospitare anche questa estate il 105 Summer Festival, con gli artisti più amati del momento. Il concerto dell’anno scorso ha avuto un grande successo di pubblico e la buona riuscita della serata nella location ha fatto sì che per il secondo anno venga scelta Venezia come tappa del festival estivo atteso in tutta Italia. Parco San Giuliano è un luogo attrezzato per grandi manifestazioni come questa: un risultato reso possibile grazie ai lavori di ristrutturazione ed efficientamento del parco realizzati in questi anni, che permettono di accogliere in sicurezza momenti all'insegna della musica e della spensieratezza".