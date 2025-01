105 Summer Festival: in arrivo cinque grandi appuntamenti di musica live

Dopo il successo riscontrato nell'estate del 2024 con i concerti a Baia Domizia, Venezia, Genova e Massa – che hanno contato in tutto 140.000 presenze e numeri da capogiro sui social (oltre 55 milioni di impressions su Facebook e Instagram, 137 milioni di views su Tik Tok) - Radio 105 è pronta a ripartire tour. L'inizio è fissato per venerdì 6 giugno, per un totale di cinque appuntamenti in tutta Italia. La line-up dei concerti sarà formata dagli artisti protagonisti delle classifiche, rappresentativi dell’intera scena musicale italiana.