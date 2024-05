Le parole di Daniele Battaglia

"Sono felice di salire a bordo - spiega Daniele Battaglia - vengo un po' a guastare le feste facendo l’anziano discolo, non sarò per nulla istituzionale, sono qui per rovinare la perfezione della conduzione di Mariasole, cercherò di farla sbagliare, anche se lo ammetto sarà difficile… quest'anno festeggio 20 anni di radio e non sono invecchiato per niente, anzi, cerco di regredire… devo anche ammettere che Mariasole, mi dà tanta energia, quella dei giovani".