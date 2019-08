"Uomini e Donne", arrivano i due tronisti Giulio e Alessandro

ALESSANDRO SI PRESENTA - Se Giulio non ha bisogno di presentazioni, Alessandro si fa conoscere meglio e per la prima volta. "Ho fatto cose di cui non vado fiero e che sogno ancora la notte", esordisce. "Ho 28 anni e vengo da Napoli - prosegue - sono ambizioso e ho tanta voglia di fare e riscattarmi, non ho avuto un passato facile, ho fatto cose di cui una mamma non va fiera, nella mia infanzia non ho vissuto una realtà da favola, a 12 anni ero un bambino irrequieto e sono stato lontano dalla mia famiglia per un anno, non avrei dovuto fare delle cose, mi vergogno, oggi ho capito che non ero io, ma una maschera, la mia rinascita la devo a me e alla mia mamma, a 18 anni ho iniziato a lavorare per la moda. Ma continuavo a sbagliare, così ho mollato tutto, e sono andato in Australia, ora sono primo chef in un ristorante, ho trovato la mia serenità. Mi manca una compagna e spero di formare una famiglia e di essere il padre che non ho avuto per i miei figli...".