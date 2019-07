"Temptation Island", David chiede il falò di confronto: "Cristina torni con me a casa?"

La sua compagna Cristina è sempre più spesso tra le braccia del single Sammy. David non ci sta e chiede il falò di confronto immediato durante l'ultima puntata di "Temptation Island". Una decisione dettata dalla gelosia, ma anche dal forte sentimento che prova per la sua Cristina. I due sono si sono conosciuti durante il trono over di "Uomini e Donne" e, nonostante la loro storia sia nata da poco, già in crisi partecipano al reality di Canale 5.



Un percorso difficile quello della coppia che mostra le sue criticità fin da subito. Ma David superato l'orgoglio, per aver visto la sua compagna più volte scambiarsi effusioni con uno dei single del villaggio, le chiede di tornare insieme a casa. Una proposta che Cristina accetta pur raccomandandosi di voler vedere "più fatti", anziché ascoltare "solo parole".