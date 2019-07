"Temptation Island", Massimo sfoga la sua frustrazione e piange: "Mi manca Ilaria"

E' tempo di falò anche per Massimo che non accetta l'amicizia, sempre più intensa, che sta nascendo tra la sua compagna Ilaria e il single Javier. "Mi manca", ha confidato l'uomo piangendo alla single Elena, durante l'ultima puntata di "Temptation Island". E' stata dura la reazione di Massimo alla complicità tra la sua ragazza e il tentatore, tanto che una volta tornato nel villaggio ha sfogato tutta la sua frustrazione scaraventando in aria tutto ciò che ha trovato davanti a sé.



Durante il solito falò settimanale, del reality di Canale 5, il conduttore Filippo Bisciglia ha mostrato alcuni video a Massimo. Filmati nei quali il single Javier presenta a Ilaria la sua famiglia. Un gesto molto importante che ha avvicinato ancora di più i due, ma che non è piaciuto per niente al compagno della 23enne.