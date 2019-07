"Temptation Island", Jessica e Andrea si dicono addio durante il falò di confronto

Dopo un attimo di titubanza Jessica ha accettato il falò di confronto chiesto dal fidanzato Andrea durante l'ultima puntata di "Temptation Island". Un incontro che non si è concluso nel migliore dei modi visto che la coppia ha deciso, di comune accordo, di non voler continuare la loro relazione e di abbandonare il programma separati.



I due, che avrebbero dovuto sposarsi, hanno annullato il matrimonio per poi decidere di partecipare al reality di Canale 5. Ma Jessica ha subito espresso la sua insofferenza nei confronti del rapporto con Andrea che, invece, fino alla fine ha ammeso: "Tu per me eri la donna della mia vita". Un desiderio non ricambiato dalla 25enne che proprio nell'ultimo falò ha dichiarato di provare dei sentimenti per il single Alessandro con cui ha condiviso momenti di intimità e complicità.