"Temptation Island", falò di confronto in arrivo per Andrea e Jessica

A "Temptation Island" il flirt tra Jessica e il single Alessandro si sta trasformando in una vera storia d'amore. Nell'altro villaggio Andrea non ne può più di vedere i video della fidanzata scambiarsi baci e tenerezze con il tentatore e chiede quindi un falò immediato per chiarire la situazione: "Basta Filippo, per me non esiste rifiuto. Lei stasera deve venire qua"

La coppia avrebbe dovuto sposarsi, ma a settembre lei aveva annullato il matrimonio perché non era certa dei suoi sentimenti. "Temptation Island" era la loro ultima spiaggia, per capire se il loro rapporto sarebbe potuto ripartire oppure no. Jessica in queste settimane pare non aver sentito molto la mancanza del fidanzato e si è goduta senza troppi pensieri la conoscenza con il single Alessandro.



Andrea, dal canto suo, finora non si è avvicinato a nessuna tentatrice e ha dichiarato di essere profondamente innamorato anche se ci sono dei lati di Jessica che vorrebbe cambiare. Il falò è la sua ultima carta da giocare per avere un chiarimento con la fidanzata e cercare di salvare il loro amore.