"Temptation Island", Cristina cede alle provocazioni di Sammy

A "Temptation Island" il single Sammy ce l'ha messa tutta per mettere in crisi Cristina e David. Dopo la cena romantica e la sfilata in intimo, il tentatore è riuscito a portare la dama nella casetta dei single, per un tete à tete lontano dall'occhio indiscreto delle telecamere. Dal villaggio dei fidanzati David assiste alla scena e non è per nulla contento: "Male, malissimo. Sta facendo quello che non vorrebbe mai ricevere".