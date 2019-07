"Temptation Island", Nunzia ci ripensa: "Con Arcangelo ho sbagliato"

Arcangelo, pensando di non essere ripreso, si era lasciato andare a coccole molto affettuose con la single Sonia. La stessa tentatrice aveva cercato di allontanarlo, non gradendo un approccio così diretto. Il video era poi finito poi sotto gli occhi di Nunzia, che aveva richiesto un confronto immediato con il fidanzato.



Di fronte al fuoco il napoletano, ignaro del fatto che lei avesse visto il video, aveva prima tentato di giustificarsi ma posto di fronte all'evidenza aveva ammesso in parte lo sbaglio e chiesto perdono. A caldo Nunzia aveva deciso di non dargli un'altra opportunità e scelto di lasciare il programma da sola.



Una decisione condivisa da Arcangelo: "Esco da solo, io volevo dare un'ultima possibilità al nostro rapporto venendo qui. Avrebbe dovuto concedermi più tempo per riflettere, ma non l'ha fatto". Ora Nunzia ci ha ripensato e ha scelto di rincontrarlo. Lo troverà ancora ad aspettarla?