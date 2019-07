“Temptation Island”, Nunzia chiede il falò di confronto

Dopo aver visto il suo fidanzato Arcangelo baciare la single Sonia, Nunzia non ci sta e chiede il falò di confronto. Inizia così la seconda puntata di "Temptation Island". Un incontro che non ha soddisfatto le aspettive di Nunzia che ha deciso di tornare a casa da sola e interrompere il suo fidanzamento che dura da 13 anni.



Una scelta che Arcangelo non si aspettava perché avrebbe voluto passare più tempo nel villaggio dei fidanzati per capire i suoi veri sentimenti per Nunzia.