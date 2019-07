"Temptation Island", per Nunzia e Arcangelo è già tempo di falò?

Lunedì 1 luglio, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con "Temptation Island", il docu-reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Per una delle coppie è forse già tempo di confronto finale. Nunzia, infatti, fidanzata di Arcangelo ha chiesto il falò di confronto anticipato prima dello scadere dei 21 giorni canonici. Come reagirà Arcangelo? Si presenterà al falò?