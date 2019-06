"Temptation Island", Katia e Sabrina mandano in crisi i fidanzati

VITTORIO CONTRO KATIA: "DUE ANNI E MEZZO BUTTATI" - Sin dal primo giorno Katia ha messo in chiaro di volersi godere la permanenza a "Temptation Island" e la presenza del single Giovanni l'ha agevolata in questo. Tra i due è partito da subito un corteggiamento reciproco, fatto di battutine e allusioni. Il fidanzato Vittorio, dal villaggio dei fidanzati, ha visto tutto e non ha nascosto la propria delusione. Dopo la puntata la produzione gli ha mostrato un altro video che riguarda Katia. "Due anni e mezzo buttati nel c***. E' questo che mi sta sul c***, la perdita di tempo", si è sfogato. La loro storia è al capolinea?