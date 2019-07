“Temptation Island”, Andrea infuriato contro Jessica: “Che m***a di persona. Tre anni buttati”

“Che schifo, che m***a di persona, tre anni buttati nel cesso”: è con queste parole che Andrea a “ Temptation Island ” si sfoga dopo aver visto l'ennesimo video di Jessica in compagnia del single Alessandro. La ragazza ha fin da subito dimostrato un interesse particolare per il tentatore: questo sentimento giorno dopo giorno è cresciuto sempre di più fino a diventare molto forte e Andrea ha assistito impotente alle loro uscite e confidenze da innamorati.

Il ragazzo, che fino a quel momento aveva sempre dato una possibilità di riscatto alla fidanzata, sembra essersi convinto dell’impossibilità di un riavvicinamento e aspramente commenta: “Mi ha portato qua per fare cosa? Per vedere lei che si fa un’altra storia”. Arrivato il momento di guardare altri video della fidanzata, però, perde la pazienza: “Per me può finire anche qua. Io voglio parlare con lei: lei sta sera deve venire qua, non esiste un rifiuto. Non mi interessa. Voglio un falò di confronto”