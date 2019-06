“Temptation Island”, Andrea e Jessica in crisi: lei non accetta il falò di confronto

Sono passate solo poche ore dall’entrata dei concorrenti nel resort di “Temptation Island” e Jessica si lascia già andare a confidenze molto forti sulla propria relazione con Andrea: "Non sono sicura di essere innamorata di lui, non mi prende mentalmente”. La ragazza descrive il suo fidanzato come una persona molto immatura, un figlio a cui "dico anche come vestirsi e pulisco tutto". Andrea non apprezza queste dichiarazioni e rimane molto ferito dalle frasi e dai comportamenti della fidanzata che sembra aver trovato con il single Alessandro un feeling molto particolare.