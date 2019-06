"Temptation Island", chi sono le sei coppie che hanno messo in gioco i loro sentimenti

A “Temptation Island” sono sbarcate le sei coppie in gioco: i dodici concorrenti trascorreranno 21 giorni separati circondati da single attraenti. Riusciranno a resistere alle tentazioni e a ritornare dal proprio compagno ancora più innamorati di prima? Ecco chi sono le sei coppie in gara.



Andrea e Jessica erano pronti al matrimonio, ma lei ha voluto rimandare tutto per via dei dubbi sull’intensità del suo sentimento verso il compagno. Poi ci sono Ilaria e Massimo: lei sembra essere molto convinta del loro futuro insieme se non fosse che lui sia più concentrato sui videogiochi che sulle loro esigenze. Katia e Vittorio sono fidanzati da due anni e mezzo, ma se lui vorrebbe iniziare un percorso più serio con una convivenza, lei sembra voler ancora divertirsi e avere i propri spazi.



Nunzia e Arcangelo sono una coppia da molto tempo: dopo tredici anni di relazione i due sembrano avere però ancora molti dubbi. Tra Sabrina e Nicola, invece, il problema sembra essere la differenza d’età e le diverse prospettive di vita. A completare il gruppo ci sono Cristina e David, che dopo l’esperienza a “Uomini e Donne” stanno vivendo un periodo di crisi e vogliono scoprire, partecipando al reality, se il loro sia vero amore.