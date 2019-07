"Temptation Island", Ilaria e Massimo tra le braccia dei tentatori

Ilaria a “ Temptation Island ” inizia a mettere in discussione tutta la sua relazione con Massimo . Dopo aver visto il proprio fidanzato tra le braccia della tentatrice, la ragazza è presa dallo sconforto e commenta: “Ho accanto un co****ne. E io stavo a casa pensando a lui e intanto avevo le corna. Questo voleva un figlio da me, è una cosa importante. Ma io corro subito da Javier”. Come promesso, appena finito il falò la ragazza cerca subito il tentatore.

Se Ilaria si consola tra le braccia di Javier, Massimo continua a trascorre il tempo con Elena. Il feeling tra i due è molto forte, ma il ragazzo non sembra aver dimenticato la fidanzata così facilmente. Una volta visti dei video di lei in compagnia del tentatore, Massimo rimane molto colpito e nervosamente commenta: “Non so se ha pensato che questi 21 giorni finiscono: un pensierino a dopo me lo farei. Io mi sento deluso: non è proprio la ragazza per me. Io così non la voglio più”. Una frase molto forte che viene però subito messa in atto: Massimo, infatti, tornato nel villaggio cerca la compagnia di Elena e con lei passa tutta la serata.