“Temptation Island”, Ilaria in lacrime per Massimo

A “Temptation Island” Ilaria piange e si dispera per il fidanzato Massimo. Sia nel pinnettu sia al falò, la ragazza deve vedere le immagini del suo compagno mentre corteggia e massaggia la single Federica. Tra abbracci e coccole, i due sembrano davvero a loro agio e aver trovato una intesa molto forte. Ilaria, dopo aver visto le clip, si sfoga: “Non mi merita. Io ho bisogno di un uomo che mi faccia ridere, che mi ami dalla mattina alla sera. Massimo non lo fa”. Malgrado la rabbia, la ragazza è travolta dal dolore e dalla tristezza per un amore che sembra finito e scoppia in lacrime.