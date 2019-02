"Striscia la Notizia": Einar e il presunto plagio della canzone con cui vinse nelle "Nuove Proposte"

Nei giorni che hanno preceduto l’inizio del Festival di Sanremo, sono state diverse le polemiche: a partire dalle dichiarazioni di Baglioni sui migranti, in contrasto con le posizioni del ministro dell’Interno Salvini. Poi, sempre su Baglioni, quelle riguardanti il presunto conflitto di interessi per aver selezionato per la kermesse alcuni artisti provenienti dalla sua stessa agenzia discografica di appartenenza.



Per ultima, quella sul presunto plagio. Secondo alcune segnalazioni, la canzone “Centomila volte” con cui il cantante italo-cubano Einar a dicembre aveva vinto nella categoria “Nuove proposte” conquistando così un posto tra i big di quest'anno, sarebbe molto simile a un pezzo dei Vanima (band torinese) “Io ti amerò”. “Striscia la Notizia”, nonostante quest'ultimo brano fosse sparito dal web è riuscito a scovarlo per fare le opportune verifiche e confrontare le due versioni. Malgrado alcuni temi musicali siano simili, il tg satirico di Antonio Ricci precisa che “non si tratta di plagio”. Dunque, Einar è scagionato e adesso può esibirsi all'Ariston con "Parole nuove" senza ulteriori preoccupazioni.