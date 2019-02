"Striscia la notizia", Staffelli porta un tapirone d'oro a Claudio Baglioni

Tapiro d'oro gigante per Claudio Baglioni, con tanto di omaggi musicali di Valerio Staffelli, che canta: "Claudione, ma chi te l'ha fatto fare". E' la contromossa di "Striscia la notizia" a poche ore dal debutto ufficiale di "Sanremo 2019". Il Tg satirico di Canale 5 insomma non molla e si apposta in zona Ariston...

Sul suo profilo Instagram Staffelli ha postato lo scatto del tapirone destinato al direttore artistico del Festival. Il ‘premio’ è stato portato in via Asquasciati, di fronte alla Galleria degli Artisti, visto che non era assolutamente possibile entrare in via Matteotti di fronte all’Ariston. Per consegnarglielo personalmente, durante la conferenza stampa della vigilia di "Sanremo 2019" l'inviato di "Striscia" dovrà trovare un escamotage...