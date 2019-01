Non si placano le voci intorno alla scelta di Claudio Baglioni come direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo. Ma cosa ne pensa Gianni Morandi, al quale nel 2011 e 2012 venne affidata la conduzione della più importante kermesse della canzone italiana, senza però avere l’onore di prendere in mano anche la direzione artistica? Valerio Staffelli, armato di Tapiro d'Oro, è andato a chiederlo di persona al cantante bolognese.



Morandi però ha difeso il collega e la scelta degli organizzatori: "Io chiesi di non essere il direttore artistico, ci sarebbe stato un problema con la scelta dei cantanti". Baglioni, insomma, viene accusato per una sorta di 'conflitto di interessi', ma Morandi non ci sta: "È al di sopra delle parti, ha scelto le canzoni più belle". E anche se l'inviato di "Striscia" tenta di provocare Morandi, Gianni riesce a svicolare: "Avevo paura che mi potessero accusare di aver messo dentro dei miei amici e così rifiutai e mi tenni il ruolo da conduttore". Nonostante le risposte convincenti, il Tapiro gli è stato comunque assegnato.