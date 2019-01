Baglioni-Salvini, botta e risposta (a distanza) sull'immigrazione

Durante la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo , Claudio Baglioni ha commentato la situazione politica sul tema migranti: "Ci sono milioni di persone in movimento, non si può pensare di risolvere il problema evitando lo sbarco di 40-50 persone, siamo un po' alla farsa". Quasi immediata la replica Matteo Salvini via social: "Canta che ti passa, lascia che di sicurezza, immigrazione e terrorismo si occupi chi ha il diritto e il dovere di farlo".

Al Teatro Ariston, il direttore artistico del Festival di Sanremo ha usato dure parole contro il governo: "Credo che le misure prese dall'attuale governo, come da quelli precedenti, non siano assolutamente all'altezza della situazione". E ha aggiunto "Oggi il nostro Paese è incattivito, rancoroso, nei confronti di qualsiasi 'altro', visto come un essere pericoloso. Ormai guardiamo con sospetto anche la nostra ombra".



Rispondendo alle domande dei cronisti sul caso Sea Watch e Sea Eye, l'artista ha detto: "Se non fosse drammatica la situazione di oggi, ci sarebbe da ridere. Ci sono milioni di persone in movimento, non si può pensare di risolvere il problema evitando lo sbarco di 40-50 persone, siamo un po' alla farsa". E poi: "Non credo che un dirigente politico di oggi abbia la capacità di risolvere il problema, ma almeno serve la verità di dire: è un grave problema, dobbiamo tutti metterci nella condizione di risolverlo".