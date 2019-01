Sanremo 2019 parte da Bisio-Raffaele e nessun ospite straniero

Festival di Sanremo, la presentazione dei conduttori della 69esima edizione Ansa 1 di 9 Ansa 2 di 9 Ansa 3 di 9 Ansa 4 di 9 Ansa 5 di 9 Ansa 6 di 9 Ansa 7 di 9 Ansa 8 di 9 Ansa 9 di 9 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Claudio Baglioni li ha ribattezzati "fratello Sole e sorella Luna": Claudio Bisio e Virginia Raffaele sono pronti alla loro prima volta insieme sul palco dell'Ariston. "Non abbiamo mai lavorato insieme, non vedevo l'ora - ha spiegato Bisio in conferenza stampa, in un continuo scambio di battute con l'attrice -. Avremmo dovuto fare Zelig insieme, ma non è successo. Temevo che fosse un po' arrabbiata, non era vero. Ci siamo conosciuti un giorno a casa sua, era afona: pensate per un uomo una serata con una donna afona, è un sogno".



"Lo stimo da sempre, ero piccola e lui già lavorava... - ha ribattuto la Raffaele punzecchiandolo - E' un mostro. La cosa positiva è che quest'anno devo imparare un nome solo, Claudio. Ringrazio Baglioni per avermi richiamata anche quest'anno, nonostante l'anno scorso lo abbia fatto passare per anziano, e l'anno scorso non lo era... Siamo solo all'inizio, cominceremo ora a lavorare, a scrivere simpaticissime situazioni. Speriamo di colorare il festival, ma saremo rispettosi verso la gara".



Nessun ospite internazionale - Anche questa edizione si preannuncia ricca di ospiti musicali. Al momento però nessuno di questi sarà internazionale. "Già l'anno scorso la regola d'ingaggio al Festival era che anche l'ospite arriva e porta qualcosa e non prende soltanto - ha spiegato Baglioni -. Io sto aspettando ancora proposte, ma al momento non ce ne sono. Il Festival è internazionale per se stesso e non ha bisogno di 'figurine'"



Baglioni risponde a Carone e ai Dear Jack - Il direttore artistico ha avuto modo anche di entrare nel merito della polemica scatenatasi nei giorni scorsi sull'esclusione della canzone di Pierdavide Carone con i Dear Jack. "Da parte nostra non c'è stata nessuna censura sulle canzoni presentate - ha affermato -. Mi dispiace per la polemica che si è creata intorno all'esclusione di quel brano. Quella che abbiamo stilato è sicuramente una graduatoria opinabile, ma del resto l'infallibilità non esiste. Mi è costato dire di no".