Sanremo, i nomi di tutti i Big in gara al Festival

Dal pop alla trap, passando per il rock e l'indie, ecco gli altri undici Big che saliranno sul palco dell'Ariston a febbraio Per il Festival di Sanremo. Sono Nino D'Angelo e Livio Cori con "Un'altra luce", Ex Otago con "Solo una canzone", Patty Pravo e Briga con "Un po' come la vita", Boombadash con "Per un milione", Francesco Renga con "Aspetto che torni", Arisa con "Mi sento bene", Achille Lauro con "Rolls Royce", Daniele Silvestri con "Argento vivo", Negrita con "I ragazzi stanno bene", Enrico Nigiotti con "Nonno Hollywood", Federica Carta e Shade con "Senza farlo apposta".