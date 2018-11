Loredana Bertè tra camicia di forza e filo spinato graffia Milano

Ad applaudirla c'è il pubblico di sempre, che non lascia neanche una poltrona vuota e che a sorpresa canta a squarciagola anche le canzoni contenute nell'ultimo album "Libertè", che è tanto piaciuto alla stampa come ai fan. Lo show si apre con un video che lancia un messaggio chiaro: "Diverso uguale unico, no al bullismo".

Loredana parte con "Maledetto Luna Park", ma prima si solleva una tenda che con un gioco di luci che ricorda un campo spine. Già, come la corona di spine che la Bertè ha voluto sulla cover del disco e che è il filo conduttore di tutto il live. Quelle spine che per l'artista sono ancora pungenti, come ferite rimarginate che però lasciano il segno.

Alterna i cavalli di battaglia come "Il mare d'inverno" con il successo di questa estate "Non ti dico no" che fa ballare tutti, "Non sono una Signora" con "Tutti in Paradiso" e "Anima Carbone" con un medley da "Indocina", omaggia l'amico Pino Daniele con "Buongiorno anche a te" scritta per lei e interpretata con una rabbia a una dolcezza che emozionano la platea, ripropone "Luna" dedicata all'adorata sorella Mia Martini.

Quando è il momento di "Una donna come te" la Bertè regala una sorpresa, i video che accompagnano il brano sono stati realizzati e girati da Asia Argento, grande amica da sempre e ora in grande difficoltà: "Io sto con Asia", urla dal palco. Poi Loredana si cambia, indossa una camicia di forza che ricorda un momento tragico di anni fa e confessa al pubblico di non voler lasciare il palco: "Io qui mi scarico, voi siete la mia forza, vorrei stare sempre qui con voi". Ad accompagnarla c'è la fidata Aida Cooper e tra le prime file si intravedono Barbara d'Urso e Giovanni Ciacci, che si è tinto il pizzetto di blu per omaggiarla.

Poi i saluti e i ringraziamenti, uno su tutti alla manager Francesca Losappio. Se oggi Loredana è tornata a sorridere è soprattutto merito suo.