"Rolls Royce", interviene anche Matteo Salvini: "È terribile, mi fa schifo solo l’idea"

Continua l'inchiesta di "Striscia la Notizia" su Sanremo e, in particolare, sul brano di Achille Lauro. Dopo aver "attapirato" lo stesso cantante, la conduttrice Andrea Delogu e il direttore di Rai Uno Teresa De Santis, è arrivato il momento di sentire anche l'opinione di Matteo Salvini in merito a "Rolls Royce". Intervistato da Gimmy Ghione, il vicepremier non usa mezzi termini: "È terribile, mi fa schifo solo l’idea. Anche perché cita qualche personaggio che in passato ha abusato e non è finito bene".



L'inviato ha inoltre chiesto: "Ma chi ha selezionato sia il cantante che il pezzo, non si sarà fatto una leggerissima domanda?". Immediata la risposta del ministro: "Tu dici che è Baglioni? Non farmi polemizzare con Baglioni che ho già i miei problemi". E ha concluso: "Preferivo le caramelle dei Dear Jack, rispetto alle Rolls Royce di sto tizio".