Ancora polemiche intorno al brano portato a Sanremo da Achille Lauro: la sua "Rolls Royce" inneggia davvero alla droga? "Striscia la Notizia" indaga sulla questione e, armato come sempre di Tapiro d’Oro, Valerio Staffelli si è recato nella città dei fiori per intercettare lo stesso Lauro ma non solo. L’inviato del tg satirico ha infatti raggiunto Teresa De Santis, direttore di Rai Uno. Nonostante le domande non c'è però stato alcun commento da parte della De Santis, che ha risposto di non essere lei la persona a cui porre certe domande.