Continua a far discutere il caso di Achille Lauro e della sua "Rolls Royce" che inneggerebbe all'uso di sostanze stupefacenti. "Striscia la Notizia", dopo aver consegnato un Tapiro d'Oro alla conduttrice Andrea Delogu per il suo elogio al brano di Sanremo, ne porta uno direttamente all'artista. Lauro però non accetta le critiche di Valerio Staffelli e respinge il "premio", rispondendo a tono, dando all'inviato dell'ignorante e aggiungendo che sarebbe lui a meritarsi il Tapiro. "Io credo che invece di inventarti scemenze per avere pubblicità, dovresti pensare a cosa c’è dietro la musica. Ti meriti il Tapiro per essere il tonno più grande d'Italia".