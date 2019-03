“Fuori dal coro”, duello in diretta tra Mario Giordano e Luisella Costamagna

Duello verbale senza lieto fine quello andato in onda durante la puntata di mercoledì 27 marzo di “Fuori dal coro” su Rete Quattro. Protagonisti Mario Giordano e, in collegamento da Roma, Luisella Costamagna. I due si sono confrontati su uno dei temi caldi della politica italiana, ossia la legge sulla legittima difesa. Le rispettive posizioni sono risultate agli antipodi, i toni si sono scaldati e solo un'interruzione pubblicitaria ha siglato la tregua. Alla ripresa della trasmissione, Costamagna ha chiesto in diretta le scuse da parte di Giordano per il comportamento tenuto nei minuti precedenti. Il padrone di casa non è stato dello stesso parere. Mario Giordano ha quindi proseguito la trasmissione senza il contributo di Costamagna.