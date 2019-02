“C’è posta per te”, lacrime di gioia per la sorpresa di Mauro Icardi e Wanda Nara

Tanta commozione e lacrime di gioia a "C'è posta per te" per l'incontro tra Serena e la celebre coppia Mauro Icardi-Wanda Nara. Durante la storica trasmissione di Canale 5, Maria De Filippi ha raccontato la storia della donna, che dopo la scomparsa della madre a causa di una malattia si è assunta la responsabilità di mandare avanti tutte le faccende domestiche, badando al padre e ai suoi due fratelli.



Così proprio questi ultimi hanno deciso di regalarle una serata speciale per farle capire quanto sia importante quello che fa ogni giorno. "Eri solo una bambina quando hai iniziato a prenderti cura della mamma - ha commentato il padre della ragazza - avevi bisogno di coccole come tutte le bambine e io non me ne sono accorto e per questo ti chiedo scusa".



In una serata dal gusto magico, per Serena è così arrivato l'incontro con Mauro Icardi, il capitano della sua amata Inter, e Wanda Nara, moglie e agente del calciatore argentino.