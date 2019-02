A "C'è posta per te", il giovane Andrea ha voluto fare una sorpresa alla sua amata Alessandra: farle conoscere Claudio Amendola, l’idolo della sua adolescenza. Ma durante la trasmissione di Canale 5, il celebre attore romano ha fatto molto di più. Sì, perché Andrea ha raccontato come si senta un padre e un marito fallito, "perché da quando ho perso il lavoro, non posso regalare né a te né ai nostri due bambini ciò che meritate”.



Andrea ha solo 22 anni, ma ha ricoperto qualsiasi tipo di posizione lavorativa, dal giardiniere all’imbianchino, dal muratore al venditore ambulante ma ora non ce la fa più. Per una sera ha voluto mettere da parte tutte le preoccupazioni e regalare un momento speciale alla compagna, che incontrando il suo idolo non è riuscita a trattenere l'emozione.



Ma, come già accennato, l’attore si è spinto molto oltre: Claudio Amendola ha infatti sorpreso anche Andrea, presentandogli un imprenditore che gli ha offerto un contratto a tempo indeterminato: “I tuoi valori – ha detto il gestore di MondialPol, l’azienda di sicurezza per cui Andrea lavorerà – rispecchiano i nostri”. La coppia è scoppiata in un pianto liberatorio, che sa di speranza per un futuro migliore.